مضيفون بالخطوط التونسية يوجّهون نداء لرئيس الدولة.. #خبر_عاجل

يواصل مضيفي ومضيفات الطيران بالخطوط التونسية اعتصامهم أمام المقر الرئيسي للشركة منذ 19 يوما، احتجاجا على اعتزام الشركة التخلّي عنهم وفتح مناظرة خارجية لانتداب مضيفين ومضيفات.

وقال مضيّف الطيران المتعاقد بالخطوط التونسية ،أنيس بن حسن، في تصريح لديوان اف ام الجمعة 30 ماي، إن عدد المضيفين البالغ 111 شخصا، كانوا قد التحقوا بالخطوط التونسية عبر مناظرة خارجية سنة 2017 ويشتغلون مع الشركة منذ ذلك الوقت عبر عقود متقطعة مع وعود بترسيمهم.

وأضاف بن حسن أنهم تفاجؤوا مؤخرا باعلان الإدارة العامة للشركة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المضيفين والمضيفات واعلامهم بأنهم مشمولين بهذه المناظرة دون اعتبار المناظرة السابقة وسنوات الخبرة، وفق قوله.

ودعا بن حسن رئيس الجمهورية قيس سعيد، للتدخل وانصافهم من المظلمة التي يتعرضون إليها.