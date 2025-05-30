عاجل/ تونس تتسلّم 233 سيارة وتجهيزات طبية أخرى من الاتحاد الاوروبي

تسلمت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مجموعة أولى من المعدات تشمل 233 سيارة وتجهيزات طبية أخرى تم اقتنائها في إطار برنامج دعم قطاع الصحة في تونس “الصحة عزيزة” الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

وقد شارك في مراسيم تسليم هذه السيارات والتجهيزات وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني.

وستسمح هذه المعدات والتجهيزات بتعزيز قدرات المؤسسات الصحية في تونس، لا سيما مؤسسات الخط الأمامي، بما يسهم في تحسين خدماتها، خاصة على مستوى الأقسام الاستعجالية، وفق بلاغ صادر اليوم عن بعثة الاتحاد بتونس.

يذكر أن برنامج “الصحة عزيزة” قام بتمويل اقتناء 2388 آلة طبية لفائدة المؤسسات الصحية للخط الأمامي على غرار أجهزة المسح الضوئي scanners ، وأجهزة تصوير الثدي mammographes ، وأجهزة تخطيط كهربية القلب électrocardiographes ، وأجهزة مسح الموجات فوق الصوتية échographes، إلى جانب اقتناء تجهيزات إعلامية وتعزيز أسطول السيارات لوزارة الصحة (حوالي 263 سيارة منها 50 سيارة إسعاف).

يذكر أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تحسين مردودية ونجاعة قطاع الصحة في تونس خاصة في الجهات الداخلية.