بالارقام: تحسّن سعر صرف الدينار مقابل الدولار.. #خبر_عاجل

تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 4،14 بالمائة اذ بلغت قيمة الورقة الخضراء 98ر2 دينار يوم 28 ماي الجاري مقابل 11ر3 دينار قبل سنة، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها الجمعة البنك المركزي التونسي.

كما بينت المعطيات ذاتها تطور قيمة الدينار مقابل اليورو ب52ر0 بالمائة لتناهز بذلك قيمة العملة الاوروبية الموحدة 36ر3 دينار مقارنة ب39ر3 دينار يوم 28 ماي 2024.

وتعكس هذه المؤشرات المتعلقة بسعر صرف العملة الوطنية استقرار التوازنات الكبرى للقطاع الخارجي وسط تراجع ظرفي لمدخرات البلاد من العملة الاجنبية التي تبلغ قيمتها حاليا 7ر22 مليار دينار أي ما يعادل 98 يوم توريد مقابل 6ر22 مليار دينار (103 يوم توريد) اواخر ماي من العام الماضي.

كما بينت بيانات مؤسسة الاصدار ثقل خدمة الدين الخارجي التي بلغت 7 مليار دينار يوم 20 ماي الجاري لتفوق بذلك ايرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مجتمعة والتي قدرت في نفس التاريخ اجمالا بقيمة 4ر5 مليار دينار مقارنة ب9ر4 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024.

يذكر ان البيان الاخير لمجلس ادارة البنك المركزي التونسي المنعقد اواخر مارس الفارط كان قد نوّه في ما يتعلق بالقطاع الخارجي ببلوغ العجز الجاري (عجز المدفوعات الخارجية) مستوى 7ر1 مليار دينار (او 9ر0 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي) في نهاية فيفري 2025، مقابل 1ر0 مليار دينار (او 1ر0 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي) قبل سنة وذلك اساسا جراء تفاقم العجز التجاري رغم الاداء الجيد لمداخيل السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.