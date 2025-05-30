وزارة الفلاحة تعلن عن قروض ميسّرة وباجراءات مبسّطة لفائدة هؤلاء.. #خبر_عاجل

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنّه سيتم تمكين مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية من قروض بشروط ميسّرة وإجراءات مبسّطة لتمويل عمليات ربط الأعلاف الخشنة وتكوين مخزونات ذاتية منها.

وفي بلاغها الاصدر اليوم الجمعة 30 ماي 2025، أفادت الوزارة بأن الحصول على القروض سيكون عن طريق البنك التونسي للتضامن في شكل قروض موسمية لفائدة مزارعي الأعلاف الخشنة ومربي الماشية وكذلك الشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية، يتم سدادها على 12 شهرا وبدون ضمانات حسب منشور مشترك يوضح الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.

كما ستكون القروض عن طريق البنك الوطني الفلاحي في شكل قروض موسمية سواء للفلاحين الذين تحصّلوا على قروض موسمية عند انطلاق الموسم الفلاحي والراغبين في الحصول على تمويلات إضافية أو بالنسبة للفلاحين الذين لم يتحصلوا على قروض موسمية بداية الموسم وإلى مربّي الماشية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية ومراكز تجميع الحليب مع التمديد في فترة السداد إلى تسعة أشهر.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا البرنامج سيتم إنجازه بالتنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين مركزيا وجهويا لضمان مضاعفة كميات الأعلاف المخزنة لدى المزارعين بما يضمن تعديل سوق الأعلاف الخشنة.

وأكدت أنه تم برمجة أيام إعلاميّة وتحسيسيّة بمختلف الأقاليم حول جودة الأعلاف الخشنة وأهمّية تكوين مخزونات احتياطيّة منها وحول الإجراءات المتخذة لدعم مزارعي الأعلاف ومربي الماشية.