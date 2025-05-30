عاجل/ قضية الملعب الأولمبي بسوسة..الاحتفاظ بهؤولاء المسؤولين..

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 بالإحتفاظ بالمهندس المعماري الذي أنجز دراسة توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة على خلفية شبهة فساد تعلّقت بالمشروع.

كما تقرّر الإحتفاظ بكلّ من مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز الذي تولّى إسناد المشروع للمهندس المعماري ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة ذاتها الذي صادق على إنجاز المشروع في صيغته المنقّحة عدد 03.

وسيحال في حالة تقديم وزير تجهيز سابق ومديريْن عاميْن.كما وتعهّدت الفرقة العدلية للحرس الوطني بسوسة بالبحث في الموضوع وفق ما اوردته اذاعة موزاييك .