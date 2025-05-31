عاجل/ الحج: نقل 1730 شخصا للعناية المركزة واجراء 120 عملية قسطرة طبية

أكدت وزارة الصحة السعودية، يوم الجمعة، جاهزيتها الكاملة ومواصلة المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية للحجاج.

وقالت وزارة الصحة في منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “حتى اليوم الثالث من ذي الحجة، تواصل المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية لضيوف الرحمن، ضمن استعدادات متكاملة لضمان سلامتهم”.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج، منذ بداية موسم الحج لهذا العام.

وذكرت الوزارة أن مرافقها أجرت 120 عملية قسطرة قلبية، و11 عملية قلب مفتوح.

ومن الأرقام التي ذكرتها الوزارة أن 1730 مراجعا نقلوا إلى العناية المركزة، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 19219 مراجعا، و3515 حالة تنويم في المستشفيات.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية الخاصة بالحجاج 48972.