عاجل/ ارتفاع حصيلة قتلى حادث العاملات الفلاحيات

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب شاحنة تقلّ عاملات فلاحة، الخميس الماضي، الى 3 قتلى، وفق ما اكده المدير الجهوي للصحة بالكاف، منصف الهواني.

وأوضح الهواني في تصريح لاذاعة الجوهرة اليوم السبت، أن المرأة التي توفيت كانت تقيم بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف، مذكّرا بأن حالتها كانت قد وُصفت بـ” الصعبة جدا”.

وأكد أن بقية المصابات قد تلقين الاسعافات الضرورية وغادرن المستشفى في حين أنه من المنتظر أن تغادر حالتين المستشفى الاثنين المقبل بعد الخضوع لعمليتين جراحيتين ناجحتين، مع تحويل حالة أخرى إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

يذكر ان حادث المرور كان قد جدّ يوم الخميس المنقضي، وتمثل في انقلاب شاحنة تقلّ عاملات في القطاع الفلاحي بعد اصطدامها بسيارة بالطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين الكاف وتونس، على مستوى منطقة دار السلام.