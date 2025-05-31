عاجل/ موعد محاكمة “سواغ مان” في قضيتي فساد وتبييض أموال

تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 16 جوان الجاري ، في قضيتين شملت الابحاث فيهما مغني الراب عتاب زعيبط المعروف بـ”سواغ مان”، تتعلقان بعمليات فساد وتبييض أموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان اف ام.

يشار في السياق ذاته الى ان السلطات الفرنسية كانت اصدرت مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن ضدّ مغني الراب “سواغ مان” وذلك بعد أن تم ايقافه في 29 جانفي 2025 على خلفية قضايا تتعلق بالاحتيال وتبييض الاموال، وفق ما ذكره الادعاء في مدينة نانتير ومحاميته لصحيفة ‘لو باريزيان’.

ونقلت الصحيفة أن سبعة أشخاص قد تقدّموا بشكاية ضدّه إلى حدّ الآن ويُتّهمُ ‘سواغ مان’ بأنه قد حصل على 1.8 مليون يورو من زوجين بين عامي 2020 و2022، بعد أن وعدهما باستثمار هذه المبالغ في مجالات مثل العملات الرقمية والعقارات.

هذا واكد محامي سواغ مان خلال الجلسة الفارطة امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ان موكله موقوف على ذمة القضاء الفرنسي في ملفات اتهم فيها بالتحيل .