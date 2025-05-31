عاجل/ قضية ملعب سوسة: هذا ما تقرّر في حق الموقوفين

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2025/05/31 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, رياضة

أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، بالإبقاء على المهندس المعماري الذي أنجز دراسة توسعة وتهيئة الملعب الأولمبي بسوسة، بحالة سراح، وذلك بعد الإحتفاظ به أمس على خلفية إشكاليات تعلّقت بإنجاز أشغال المشروع.
كما أذنت النيابة بالإبقاء بحالة سراح، على كلّ من مدير عام الدراسات السابق بوزارة التجهيز الذي قام بإسناد المشروع للمهندس المعماري ومدير عام البناءات المدنية بالوزارة، الذي صادق على إنجاز المشروع، حسبما افادت به اذاعة الجوهرة اليوم السبت.
يُذكر أنّ عمادة المهندسين التونسيين، كانت قد دعت في بلاغ أمس الجمعة، السلطة القضائية إلى “الإفراج الفوري عن المهندسين الذين تمّ إيقافهم على خلفية إشكاليات في إنجاز أشغال الملعب الأولمبي بسوسة، إلى حين استكمال أطوار القضية وبيان ثبوت الإدانة أو البراءة”.

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