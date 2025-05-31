عاصفة الاسكندرية: مصر ترفع درجة الاستعداد القصوى.. #خبر_عاجل

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار اليوم السبت 31 ماي 2025 برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية والفرق الطبية في محافظة الإسكندرية، وذلك بسبب التقلبات الجوية غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الاستباقية لضمان سلامة المواطنين، مؤكدا أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، مع تعزيزها بفرق طبية إضافية لمواجهة أي طارئ، مشددا على توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية الضرورية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة بعدم ورود أي بلاغات عن وفيات او إصابات ناجمة عن الأحوال الجوية حتى لحظة إصدار هذا البيان، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات الجهات المعنية.

وأشار المتحدث إلى تأهب سيارات الإسعاف، على الطرق والمحاور الرئيسية، فضلا عن نشر سيارات إضافية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وأماكن التجمعات الكبرى.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء الإدارات المركزية في الوزارة بضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة أي تداعيات محتملة بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تزويد مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

كما وجهت فريق التدخل السريع بضرورة الانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.