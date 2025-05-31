بعد غلقه لـ8 سنوات: إعادة فتح المسبح البلدي بهذه الولاية

افتتح، اليوم السبت، المسبح البلدي المغطى بقفصة المدينة، بعد القيام بأشغال صيانة إثر توقف نشاطه منذ 8 سنوات، على أن ينطلق في استقبال رواده فعليا، يوم غد الأحد، وذلك بحضور والي الجهة سليم فروجة وعدد من ممثلين عن الإدارات الجهوية.

وأفاد المكلف بالصيانة والأشغال بالمسبح البلدي المغطى نجيب شهلة صحفي “وات” بأن المسبح كان مغلقا، بسبب تردّي المعدات الخاصة به، والتي شملت عطبا طال مضخّات المياه، إضافة إلى سرقة الخزانات الكهربائية وتجهيزات الوحدات الصحية، مبينا أنّه تم حلّ الإشكال المتعلّق بإصلاح المضخات وتوفير باقي المعدات إثر زيارة معاينة للمسبح قام بها والي الجهة في شهر أفريل الماضي واتخاذ إجراءات للتسريع في توفيرها.

وأضاف أنّ المسبح، مازال في طور الصيانة لكنه قابل لاستقبال رواده من المواطنين للسباحة خلال هذه الصائفة، مشيرا إلى أنّ وزارة الصناعة والمناجم ستتدخّل خلال شهر سبتمبر القادم، لتركيز طاقة فولتوضوئية بالمسبح للقيام بعملية تسخين المياه.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أعوان مراقبة بالمسبح البلدي المغطى لمراقبة ومعالجة المياه وتطهيرها بصفة دورية .