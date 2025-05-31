بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت، عن جملة من الإجراءات التنظيمية والمرورية بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، التي ستجمع غدا الأحد من الساعة 16:00 بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي .

وأفادت الوزارة أنه تقرر منع وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، من الساعة 12:00 إلى 21:00، باستثناء الحاملين لتذاكر الدخول.

ويُفتح الملعب بداية من الساعة 13:00، مع الدعوة إلى الحضور المبكّر لتسهيل عملية الدخول، التي تُشترط فيها الاستظهار بالتذاكر على جميع المداخل: السريعة، وادي مليان، BSB، نوبو، وشوشة رادس. ويكون دخول المآوي الشرفية عبر المدخل الرئيسي، ويقتصر على حاملي الدعوات الرسمية وتذاكر المقصورات والصحافيين.

وقد خُصص المأوى الجنوبي لجماهير الترجي أصحاب تذاكر Pelouse وEnceinte وVirage، ويُمكن الوصول إليه عبر الطريق السريعة الجنوبية، أو مفترق شوشة رادس، أو مفترق نوبو فالقرية المتوسطية. أما المأوى الشمالي فقد خُصص لجماهير الملعب التونسي من أصحاب تذاكر Tribune Enceinte وVirage، مع إمكانية الوصول إليه عبر محول والملعب، أو مفترقي BSB وشوشة رادس، أو مفترق نوبو.

ودعت الوزارة الجماهير إلى استعمال المآوي المخصصة حفاظًا على السلامة المرورية، مع التأكيد على احترام قانون الطرقات وتجنب السياقة المتهورة والنقل العشوائي، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المخالفات.