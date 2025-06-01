الصيدليات تعلن عن توقيت العمل الصيفي..

تشرع الصيدليات في كافة الجهات بداية من اليوم الأحد 1 جوان، في العمل باعتماد التوقيت الصيفي الذي يتواصل إلى غاية 31 أوت 2025، وذلك تطبيقا لقرار المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وأفاد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في بلاغ له، بأن الصيدليات من الصنف “أ” تفتح من الإثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الزوال، ثم من الرابعة مساء إلى الثامنة ليلا، في حين تعمل صيدليات الصنف “أ” بصيغة الاستمرار دون انقطاع من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء. أما صيدليات الصنف “ب” الليلية، فتشتغل من الساعة الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا.

وبخصوص أيام الأحد والأعياد، تفتح صيدليات الصنف “أ” بصيغة الاستمرار من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، فيما تواصل صيدليات الصنف “ب” الليلية عملها من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا. وأكد المجلس على ضرورة تعليق توقيت العمل بوضوح داخل الصيدليات والالتزام بالمناوبات التي تضبطها المجالس الجهوية لضمان استمرارية الخدمة طوال أيام الأسبوع.