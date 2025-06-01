وزارة الصحة تقدّم نصائح للوقاية من التسمّمات الغذائية في فصل الصيف..

دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر من مخاطر التسممات الغذائية التي تزداد مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة سوء حفظ الأطعمة أو تناولها بطرق غير سليمة، مؤكدة أهمية الالتزام ببعض التدابير الوقائية لضمان صيف آمن وصحي.

وأوصت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، بحفظ اللحوم، والحليب ومشتقاته، والوجبات المطهية في الثلاجة أو في أماكن باردة، إلى جانب غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الطهي أو الأكل وبعده.

كما شددت على ضرورة تجنب شراء أو تناول الأطعمة المكشوفة أو غير المحفوظة بشكل جيد، وعدم استهلاك الأغذية أو المشروبات مجهولة المصدر أو المباعة بطرق غير مراقبة.

ونصحت الوزارة بأهمية طهي الطعام جيدا وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه النصائح يسهم بشكل فعّال في الوقاية من الأمراض.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن صحة الجميع مسؤولية مشتركة، داعية إلى التقيّد بالإرشادات الصحية حمايةً للفرد والمجتمع.