عاجل/ ثوران بركان بشكل مفاجئ في ايطاليا

فر عشرات السياح مذعورين، اليوم الإثنين، بعد أن ثار بركان جبل إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، مطلقا عمودا ضخما من الرماد البركاني في سماء جزيرة صقلية الإيطالية.

وأكد المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا أن الثوران الأخير تسبب في تدفق بركاني حطامي سريع وكثيف، ناتج على الأرجح عن انهيار جزئي في الحافة الشمالية للحفرة الجنوبية الشرقية للبركان.

وأصدر المعهد تحذيرا جويا باللون الأحمر لفترة وجيزة، قبل أن يخفض لاحقا إلى اللون البرتقالي، مع استمرار مراقبة النشاط البركاني.

وأوضح بيان رسمي أن النشاط تصاعد خلال ساعات الليل، وبلغ ذروته صباحا، مشيرا إلى أن الانفجارات من نوع “سترومبوليان” أصبحت “عالية الكثافة ومتواصلة تقريبا”.

كما رصد تساقط طفيف للرماد البركاني في منطقة “بيانو فيتوري” المحيطة بجبل إتنا، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار مادية كبيرة حتى الآن.