فرق مشتركة بين هذه الولايات لرصد الجراد الصحراوي.. #خبر_عاجل

تقرر خلال زيارة ميدانية إلى منطقة قرعاء فطناسة بعمادة زقراطة من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس، تكوين فرق مشتركة بين ولايات قابس وقفصة وسيدي بوزيد لرصد واستكشاف الجراد الصحراوي ومداواته للقضاء عليه والحيلولة دون انتشاره.

وتابع والي قابس رضوان نصيبي خلال هذه الزيارة الميدانية، التي واكبتها السلط المحلية والمندوبين الجهويين للفلاحة بالولايات الثلاث، الجهود المبذولة في رصد الجراد الصحراوي ومداواته واطلع عن قرب على نتائج هذه المداوة.

وكانت اللجنة المحلية لليقظة ومكافحة الجراد الصحراوي بمنزل الحبيب، تولت أمس الأحد مداواة ما يزيد عن 52 هكتارا من الأراضي بكل من “قرعاء فطناسة” و “الحميلة” بعد رصد أسراب من الجراد الصحراوي بها.

كما انطلقت اليوم عملية مداواة باستعمال الطائرة وشملت منطقة “حجر” بالحامة على مساحة 300 هكتار، على تتواصل بعدد من المساحات المبرمجة بالحامة ومطماطة الجديدة.

وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بقابس قد أعلنت، في بلاغ نشرته في موفى الأسبوع المنقضي، عن الشروع في حملة لمكافحة الجراد الصحراوي باستعمال الطائرة بكل من معتمديتي مطماطة الجديدة والحامة، مبينة أن هذه الحملة ستشمل المنطقة الواقعة غرب مطار قابس – مطماطة ومناطق المرتبة وواد السوينية وحجر.

ودعت المندوبية كافة الفلاحين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والمتمثلة بالخصوص في إبعاد أجباح النحل وقطعان الأغنام عن المناطق التي ستقع مداواتها وعدم الرعي فيها لمدة أسبوع انطلاقا من عملية المداواة.