حذف مسلسل “الرئيس”: قناة التاسعة توضّح..

أفادت قناة التاسعة في بيان توضيحي لها الاثنين، أنّها لم تقم بحذف أي محتوى من قناتها الرسمية على يوتيوب، و خاصةً مسلسل “الرئيس” الذي تمّ إنتاجه سنة 2016.

وأوضحت التاسعة أن قناة اليوتيوب الخاصة بها تعرّضت لحجب مؤقّت بسبب مسائل متعلقة بحقوق الملكية الفكرية، مشيرة الى أنها بصدد معالجة هذا الإشكال مع الجهات المعنيّة بهدف إعادة تفعيل القناة في أقرب الآجال.

وأكدت أن هذا النوع من الحجب ليس سابقة أولى، إذ سبق أن تعرّضت القناة لمثل هذه الوضعيات التقنية في مناسبات سابقة عديدة وقع تسويتها كلّ مرّة مع الجهات المعنيّة.

واستغربت القناة من الجدل و التأويلات التي صاحبت هذه الحادثة هذه المرّة مجددة التأكيد على أنها لم تتعرّض لأي نوع من الضغوطات أو الرقابة لحذف أي محتوى منشور على منصاتها الرسمية.