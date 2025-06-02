الحرس الديواني يحجز كميات كبيرة من السجائر المهربة..

تمكّنت فرق الحرس الديواني بكلّ من الصمار وتطاوين وسيدي بوزيد والرقاب خلال نهاية الأسبوع المنقضي من حجز كميات من السجائر المهرّبة قدرت قيمتها بـ 655 ألف دينار.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالصمار سيارة دون وثائق وكمية من السجائر المهربة بقيمة جملية بلغت 217 ألف دينار، في ما حجزت فرقة الحرس الديواني بتطاوين كمية من السجائر المهربة بقيمة 195 ألف دينار.

وفي السياق ذاته، قامت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد بحجز كمية من السجائر والمعسل وأوراق لف السجائر بقيمة 163 ألف دينار وحجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب كمية من السجائر والمعسل بقيمة 80 ألف دينار.