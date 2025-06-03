تسجيل تراجع في أسعار الأضاحي بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

سجلت أسعار بيع الأضاحي في مختلف النقاط المنظمة والخاضعة للمراقبة الاقتصادية بولاية توزر تراجعا خلال الأيام الأخيرة، وفق ما أكّده المدير الجهوي للتجارة رياض القاسمي، في تصريح لوكالة “وات”.

وأوضح القاسمي أنّ الأسعار أخذت منحى تنازليا خلال الأسبوع الأخير بالمقارنة مع الفترة الماضية، وذلك بعد تحوّل السوق الأسبوعيّة للدواب الموجود على الطريق الرابطة بين مدينتي توزر ودقاش إلى سوق يوميّة توفر تنوّعا في العرض، حسب تأكيده.

وأضاف أنه في سياق الاستعدادات لعيد الأضحى، تواصلت طيلة الفترة الماضية عمليات المراقبة التي أمّنتها فرق مشتركة ضمت فرق المراقبة الاقتصادية، والمصالح الأمنية، ومصالح الصحة، لمتابعة وضعية التزويد وأسعار للأضاحي في الفضاءات المنظمة، وخاصة بسوق الدواب بتوزر، ونقطة بيع واقعة بجانب سوق الجملة، ونقاط البيع في باقي معتمديات الولاية، وكذلك لمتابعة توفر الأضاحي وجودتها وسلامتها الصحية، ومتابعة منحى الأسعار، فضلا عن التصدي للممارسات المخلة بشفافية المعاملات.

وفي هذا الإطار، يجري، حسب ذات المصدر، التثبت من هوية المتدخلين في السوق للحدّ من المزايدات التي تؤدي إلى الرفع غير القانوني في الأسعار، مشيرا إلى أن المربي يعتبر المتدخّل الرئيسي في عملية البيع بمختلف الأسواق ونقاط البيع بالجهة.

وتراوحت الأسعار بين 700 دينار و1500 دينار حسب النوع والحجم واختلاف الأوزان التي تراوحت بالنسبة للخروف من 25 كلغ إلى 40 كلغ بسعر متداول بين 700 دينار إلى 950 دينار، و1100 دينار في حين تراوحت أسعار الكبش (البركوس) وزن 70 كلغ أو أكثر من 1100 دينار إلى 1500 دينار، وهو ما يعكس، وفق المدير الجهوي للتجارة، تنوعا ووفرة في العرض ساهم في الانفراج المسجّل في الأسعار.

وأضاف أن عمليات المراقبة تشمل كذلك مختلف المواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن والمتعلقة بمستلزمات عيد الأضحى بغاية ضمان شفافية المعاملات التجارية، وقد تم خلال الفترة الماضية تحرير مخالفات اقتصادية في هذا المجال تعلقت بالرفع في الأسعار، وغياب الفوترة والإخلال بشفافية المعاملات.