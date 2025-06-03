منها الـزواج.. أسعار الأنشطة في فضاء مسبح البلفيدير

أكد مدير الثقافة والطفولة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية ببلدية تونس، خالد بن يدر، إعادة فتح أبواب المسبح البلدي بالبلفدير للعموم، بداية من اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، على الساعة الثامنة صباحا.

وأضاف بن يدر، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم يوميا تأمين 4 حصص سباحة بمعدل ساعتين لكل حصة من الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال مشيرا إلى أن معلوم الحصة الواحدة يقدر بـ 4 دنانير.

وأبرز بن يدر، أن طاقة استعاب المسبح تقدر بـ75 شخصا ينقسمون على 5 أروقة أي 15 شخصا في كل رواق، لافتا إلى إجبارية حضور مرافق لكل طفل لا يتجاوز 16 سنة.

وبين بن يدر أنهم لا يقتصرون على الأنشطة المتعلقة بالسباحة ولكن هناك فضاءات أخرى تخصص للتظاهرات الثقافية والرياضية وفضاء مخصص لإبرام عقود الزواج.

وبخصوص الأسعار، أوضح المتحدث أنه بالنسبة للفضاء المخصص لعقود الزواج ستكون الساعة الواحدة مقابل 2500 دينار وذلك من شهر ماي إلى غاية شهر أكتوبر و1500 دينار بقية الأشهر.

وأشار إلى وجود ملعب للتنس حيث سيكون ثمن الحصة الصباحية في حدود 15 دينارا و25 دينارا بالنسبة للحصة المسائية.