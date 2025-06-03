قُتل وهو يكلّمها عبر الهاتف: تصريح مؤثّر لوالدة الشاب المغدور هشام الميراوي.. #خبر_عاجل



في متابعة لجريمة القتل التي راح ضحيتها شاب تونسي على يد جاره الفرنسي، كشفت منوبيّة ميراوي والدة هشام الميراوي، إنّها لم تره منذ قرابة 15 سنة، مشيرة إلى أنّها تُعاني مرضا مزمنا بالقلب، وهو الذي كان يعتني بها ويكفلها رغم بعد المسافة.

وأضافت الام بحرقة، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء: “خمس عشرة سنة وأنا أحلم بلقائه.. كنت أعدّ الأيام للّحظة التي أحتضنه فيها من جديد”.

وتابعت: “في تلك الليلة، كان في مكالمة هاتفية معي لحظة قتله، كان يكلّمني بسعادة، وفجأة انقطع صوته.. لم أسمع شيئًا سوى صوت الهاتف عندما سقط منه”.

وتحدّثت شقيقته منى، بدورها، عن آخر اتّصال جمع العائلة به، قائلة: “في تلك الليلة، اتّصل بنا جميعًا، على غير عادته.. كان سعيدًا وكأنّه يودّعنا دون أن ندري. ثم فجأة، انقطع صوته..”.

يذكر ان وزارة العدل الفرنسية، كانت قد اعلنت الاحد، أنّ رجلا فرنسيا قتل جاره التونسي، مساء السبت، في مدينة بوجيه-سور-أرجينز في جنوب شرق البلاد، وأصاب آخر وهو مواطن تركي، كما نشر مقطعي فيديو عنصريين.

وبعد تلقيهم بلاغا من شريكة حياة المشتبه به البالغ 53 سنة، تمكن عناصر الدرك من إلقاء القبض عليه بعدما لاذ بالفرار على متن سيارة، على مسافة غير بعيدة من مكان الواقعة.