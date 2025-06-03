شركة اللحوم: اختيار 5 شبّان لإحداث مغازات “اللحوم ماركت”.. #خبر_عاجل

أكد المتصرف المفوض لشركة اللحوم، محمد البحري القابسي، أن الشركة انطلقت في اختيار 5 شبان لبعث مشاريع تتعلق باحداث نقاط بيع اللحوم الحمراء تحت التسمية الخاصة بشركة اللحوم” اللحوم ماركت” على أن يشمل الإجراء بقية مناطق الجمهورية.

وأوضح المسؤول أن إحداث نقاط البيع سيتم من خلال اتفاق مع البنك التونسي للتضامن لتمويل الباعثين لنقاط بيع.

وأضاف أن العمل تحت التسمية الخاصة بشركة اللحوم” اللحوم ماركت” يعطي الأولوية للتزود باللحوم الحمراء المبردة أو باللحوم التي تنتجها الشركة لتعديل السوق.

ويندرج الإجراء المتعلق باحداث نقاط البيع “اللحوم ماركت” ضمن برنامج تأهيل شركة اللحوم من اجل النهوض بمنظومة اللحوم الحمراء، وقد شرعت منذ بداية سنة 2025، في تنفيذ المراحل الأولى لهذا البرنامج يمتد على نحو ثلاث سنوات.

ويشمل برنامج التأهيل، عمليات توريد اللحوم و تعديل السوق و توفير الأضاحي في المناسبات الكبرى ويهدف إلى تحسين خدمات الشركة مشيرا الى انه سيتم إدراج التكوين من أجل توفير قصابين للأسواق المحلية.

كما بيّن المسؤول أن تأهيل شركة اللحوم سيشمل البنية الأساسية للشركة من ذلك البناءات والمعدات.

وتم في هذا الاطار توفير اعتمادات لتحيين الدراسات وإجراء الاختبارات اللازمة المتعلقة بالبناءات التي سيتم تأهيلها من أجل تحسين مردودية الشركة.

وتم في اطار مشروع التأهيل، منح شركة اللحوم امتيازات جبائية لتوريد اللحوم للمحافظة على القطيع.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز المحافظة على القطيع، من خلال تدخلها في تعديل السوق في مواسم الاستهلاك الكبرى مثل شهر رمضان والموسم السياحي الذي يشهد ارتفاعا في نسبة استهلاك اللحوم الحمراء.

كما تعتزم شركة اللحوم تأهيل المسالخ التابعة لها مع إحداثات جديدة قادرة على الحد من ظاهرة الذبح العشوائي، وفق قوله.