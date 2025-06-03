فرنسا: يسرق مصحفا من مسجد ويحرقه!!

أعلن مسؤولون عن مسجد قرب مدينة ليون بوسط فرنسا، الثلاثاء، سرقة نسخة من القرآن وحرقها، وقد تقدّموا بشكوى فتح على إثرها تحقيق، وفق مصدر في الشرطة.

وليل الأحد الاثنين قبيل صلاة الفجر، “دخل شخص مكشوف الوجه قاعة الصلاة” في مسجد في فيلوربان قرب ليون حيث “استولى على نسخة من القرآن، وأضرم فيها النار ثم تركها خارج المبنى قبل أن يلوذ بالفرار”، بحسب بيان أصدره مجلس مساجد إقليم رون.

وقال القيمون على مسجد الرحمة عبر موقعه الإلكتروني إنّ هذا “عمل معادٍ للإسلام وخطير للغاية (…) في سياق يتسم بالفعل بالعنف ضد جاليتنا” و”قد قدمنا شكوى”.

وأكّد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّه تمّ تقديم الشكوى، وأعلن فتح تحقيق.

من جهته، أدان رئيس بلدية فيلوربان الاشتراكي سيدريك فان ستيفينديل “عملا جديدا معاديا للإسلام” وأكّد دعمه “لجميع مرتادي المسجد” عبر شبكة التواصل الاجتماعي بلو سكاي.

المصدر: أ ف ب