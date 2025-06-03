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عاجل/ غزة: استشهاد العشرات في إطلاق نار قرب مركز لتوزيع المساعدات

2025/06/03 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 27 شخصا إثر إطلاق نار فجرا قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة.
وقالت اللجنة في بيان “في وقت مبكر هذا الصباح، استقبل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح (جنوب) والذي تبلغ قدرته 60 سريرا، دفقا من 184 مصابا، أعلنت وفاة 19 منهم لدى وصولهم، وقضى ثمانية آخرون متأثرين بجروحهم بعيد ذلك. معظم الجرحى كانوا مصابين بالرصاص”.
واضافت ان “حجم الحوادث الاخيرة ووتيرتها غير المسبوقة والتي شملت عددا كبيرا من الضحايا الذين عولجوا في المستشفى الميداني يثيران قلقا شديدا ويظهران الواقع القاسي الذي يعانيه سكان غزة” بعد نحو عشرين شهرا من الحرب في القطاع.

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