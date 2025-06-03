عاجل/ السجن 37 عاما لشاب إثر شكاية من نائب بالبرلمان

قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن 37 عاما مع النفاذ العاجل في حقّ شاب اشتكته نائب بالبرلمان.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعتها النائب ضدّ الشاب المتهم، وهو بحالة فرار، على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك، واتّهمته بالتحريض على قتلها وتكفيرها، حسبما افادت به موزاييك اليوم اللاثاء.

وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، غيابيا بسجن المتهم مدة عشرين عاما من أجل التحريض على القتل، وأثني عشر عاما من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي وخمسة أعوام من أجل التكفير.

وقضت الدائرة المتعهدة بإخضاع المتّهم للمراقبة الإدارية مدّة خمسة أعوام من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة السجنية.