لضمان سلامة الأضاحي: أرقام هواتف أطباء بياطرة على ذمتكم

أعلنت الهيئة الوطنيّة للسّلامة الصّحيّة للمنتجات الغذائيّة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، عن وضع فريق من الأطبّاء البياطرة، على ذمّة العموم، للإحاطة والتّوجيه والإجابة عن الاستفسارات المتعلّقة بسلامة الأضاحي، إضافة إلى عمليات الرّقابة لنقاط بيع الأضاحي الّتي يؤمنها الأطباء البياطرة التّابعين لها بمختلف الجهات.

وأشارت الهيئة إلى أنّه يُمكن الاتّصال بالأطبّاء البياطرة الرّاجعين اليها بالنّظر على الأرقام التّالية:

52450560 / 90034070 / 50405149 / 98551118 / 97684425 / 26012695 / 53575170 / 97317922 / 58105764 / 94722302 / 22675045 / 98440270 / 98679395 / 29259062