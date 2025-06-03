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امرأة تكتشف ان زوجها متزوج بامرأة ثانية دون ان يطلقها..ما القصة..؟!

2025/06/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشفت المكلفة بالإعلام في جمعية “بثينة” للنساء المحفوفات بالمخاطر، راوية عميرة ، بأن إمرأة تقطن في ولاية صفاقس اكتشفت مؤخرا أن وزجها تزوج بامرأة ثانية دون أن يطلقها.

وأشارت عميرة، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم الى المرأة متزوجة من هذا الرجل منذ أكثر 20 سنة و لديها بنتين، وكان زوجها دائما ما يتعلل بالعمل في ليبيا ويغيب عن المنزل لفترات طويلة ما أثار الشك لديها لتكتشف فيما بعد أنه متزوج من امرأة ثانية دون أن يطلقها وذلك منذ 4 سنوات ويعيش معها بنفس الولاية التي تقطن بها زوجته الأولى.

وبينت المتحدثة، بأن جمعية “بثينة”، تكفلت بتوكيل محامي للمرأة التي تواصلت مع الجمعية لمساعدتها على تتبع زوجها قضائيا، مشيرة الى أن تعيش وضعية نفسية صعبة على حد قولها.

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