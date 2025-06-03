وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيرته الفنلندية ويشرف على ملتقى اقتصادي بهلسنكي

ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي، اليوم الثلاثاء في العاصمة الفنلندية هيلسنكي وبمعيّة نظيرته الفنلندية إلينا فالتونين، جلسة عمل خصصت لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مُختلف المجالات، إضافة إلى دعم آليات التعاون المُشترك والتشاور صلب الإتّحاد الأوروبي.

وحسب بلاغ صحفي للوزارة نشر مساء اليوم، نوّه الوزيران بأهمّية مُواصلة العمل على تعزيز سنّة التّشاور السياسي بين البلدين، من خلال الاتفاق على وضع برنامج عمل وآلية تنسيق دورية على مستوى وزارتي خارجية البلدين، تهدف لمتابعة نتائج اللقاءات والاجتماعات الثنائية بما يمكّن من تحقيق النتائج المرجوة وتجسيدها في مشاريع ومبادرات مشتركة في مجالات الطاقة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الأخضر والبحث العلمي وتمكين المرأة.

وأعربت فالتونين عن تطلّع بلادها إلى تعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مختلف مجالاته، واستعدادها لدراسة مُختلف المُقترحات المُقدّمة في هذا الخصوص.

وأشادت، في هذا الصّدد، بالمُستوى الذي بلغته الشراكة التونسية-الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، مُؤكّدة استعداد فنلندا للعمل من أجل الارتقاء بهذه الشراكة إلى المُستويات المأمولة في أفق الزيارة الرئاسية الفنلندية المقبلة إلى تونس.

من جهته، أثنى الوزير النفطي على المجهودات الفنلندية التي أفضت، بالتنسيق مع بقية دول شمال أوروبا، إلى تنظيم مُنتدى الأعمال المستدامة حول التحوّل الأخضر بتونس في نوفمبر الماضي، الذي قال إنه “كان فرصة لربط الصلة بين الفاعلين الاقتصاديين”، حسب نص البلاغ.

من جهة أخرى، أشــرف وزير الشؤون الخارجية، الذي يؤدي زيارة عمل الى فنلندا، على أشغال مُلتقى اقتصادي احتضنته مُؤسسة بيزنس فنلند Business Finland، وذلك بمعيّة، كاتب الدّولة للتجارة الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، جارنو سيرالا وبمُشاركة ممثّلين عن الكنفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة (كوناكت) إلى جانب عدد هامّ من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثّلي شركات فنلندية.

وأكد النفطي على الأهمية التي تكتسيها مثل هذه التظاهرات في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الاقتصادية والمُبادلات التجارية بين البلدين وذلك من خلال تسهيل ربط الصّلة بين الشركات والمؤسسات التونسية والفنلندية على غرار مُنتدى الأعمال المستدامة بين تونس وبُلدان شمال أوروبا.

وذكّر بالتّحسّن الذي ما فتئت تُسجّله المُؤشرات الاقتصادية التونسية، إلى جانب ما تتّخذه الدّولة من إجراءات اقتصادية وهيكليّة تهدف إلى مزيد التّعريف بمزايا مُناخ الاستثمار بتونس وبمختلف الحوافز التشريعية والجبائية فضلا عن تعميم رقمنة الخدمات الإدارية.

كما أكد الوزير أهمية العمل على تطوير التدفق السياحي الفنلندي نحو تونس لما تحظى به الوجهة التونسية من جودة وتنوع للمنتوج السياحي.

وتم بهذه المناسبة التّوقيع على مُذكّرة تفاهم للتعاون بين الكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة “كوناكت” والغرفة التجارية الفنلندية فينشام FINNCHAM.

وفي إطار زيارته إلى فنلندا، التقى وزير الخارجية بمقرّ البعثة الدبلوماسية بهلسنكي بثُلّة من أفراد الجالية التونسية ودعاهم بالمناسبة إلى مزيد توثيق روابط الصّلة فيما بينهم، بما يخدم المصلحة العليا لتونس، مُنوّها في هذا السياق بالدّور الذي تضطلع به الكفاءات التونسية في مُعاضدة المجهود الوطنيّ للتنمية.

ومثّل اللّقاء مُناسبة للاستماع إلى مشاغل أبناء الجالية التونسية و”مُقترحاتهم الرّامية خاصّة إلى مزيد المُساهمة في إشعاع صورة تونس بالخارج والدفاع عن مصالحها”.