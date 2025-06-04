لأول مرة: تمكين 200 حاج تونسي من ساعات ذكيّة لتحديد مواقعهم ومُتابعة حالتهم الصحية..

قال مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية كمال عزوز الأربعاء 04 ماي 2025، إنه تم هذه السنة لأول مرة تمكين 200 حاج تونسي من المتقدمين في السن الذين يعانون من أمراض مزمنة من ساعة ذكية لتحديد مواقعهم ومراقبة الضغط ونسبة السكري في الدم .

وأكد المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحالة الصحية للحجيج التونسيين والوفد المرافق لهم جيدة ولا توجد حالات تستدعي القلق، مشيرا إلى انطلاق التفويج منذ صباح اليوم نحو صعيد عرفة في يوم التروية.

وأضاف عزوز أن الوفد المرافق يبذل مجهودا للقيام بالإحاطة الطبية والدينية للحجيج مع محاولة تلافي نقص عدد أفراد البعثة، مؤكدا أن ظروف الإقامة بالمخيمات في عرفة هذه السنة أفضل من السنوات الفارطة كما تم تجهيز المخيمات بمكيفات صحراوية وتحهيز الممرات بالعشب الاصطناعي.

ودعا المتحدث الحجيج إلى عدم الخروج من المخيمات من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال لتجنب ضربات الشمس والحفاظ على صحتهم.