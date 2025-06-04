حركة النهضة تصدر بيان هام..#خبر_عاجل

عبرت حركة النهضة، في بيان اليوم الأربعاء، عن استنكارها لحكم استئنافي ب10 سنوات سجنا صدر أمس ضد نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري الموقوف منذ فيفرى 2023 ، واصفة إياه “بالحكم الجائر والجاهز”.

وكانت محكمة الاستئناف بتونس أصدرت هذا الحكم الذى أيد الحكم الابتدائي ضد البحيري الذى شغل منصب وزير للعدل ( 2011 / 2013)، وذلك من أجل جريمة “تغيير هيئة الدولة وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”.

ونسب للبحيري في هذه القضية، نشر تدوينة إثر تحرك احتجاجي دعت إليه جبهة الخلاص الوطني (المعارضة) في جانفي 2023 بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة ” تمس من أمن الدولة”، في الوقت الذي نفت فيه هيئة الدفاع صحتها.

وقالت الحركة في البيان ” إن الحكم جاء في سياق المحاكمات السياسية التي تطال كل صوت معارض لانقلاب 25 جويلية 2021 “، منددة بما اعتبرته “توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”.

وبينت أن كافة الاختبارات الفنية المأذون بها قضائيا أثبتت عدم وجود التدوينة، معتبرة أن جلسة المحاكمة غابت عنها أدنى مقومات المحاكمة العادلة واحترام الحق في الدفاع

وجددت مطالبتها “بإطلاق سراح كافة السياسيين وإيقاف المحاكمات والكف عن انتهاك الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان، داعية القوى الديمقراطية السياسية والمدنية والحقوقية للتعبير عن رفضهم لتوظيف القضاء والمس من استقلاليته والتنكيل بالمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والمدونين”، وفق نص البيان