بلاغ هام من الـ”صوناد” بمناسبة عيد الأضحى.. #خبر_عاجل

دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلى ترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى وتأجيل بعض الاستعمالات الثانوية إلى ما بعد الساعة السادسة مساء، وذلك نظرا لتزايد الطلب على المياه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الشركة إنه ولضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، قامت مصالحها بالاستعدادات الضرورية واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لكل ما يمكن أن يطرأ خلال هذه الفترة من خلا تكليف 1265 عونا منهم، 950 عونا ملزمين (Astreints) و315 عونا لتأمين حصص استمرار (Permanence) و630 حارسا بالمنشآت المائية.

وأضافت أنها تضع على ذمة الحرفاء أرقام مقرات الأقاليم بكامل الولايات والرقم الأخضر المجاني للشركة 80100319 للخلية المركزية التي يشرف عليها إطارات للتفاعل الحيني مع المكالمات الواردة عليها وذلك على مدار الساعة وكامل أيام العيد.

وأكدت أن مصالحها ستعمل على التدخل الحيني للحد من الاضطرابات والانقطاعات، مشيرة إلى أن إمكانية حدوث أعطاب فجئية تبقى واردة خاصة وأن الشركة تتصرف في شبكة مائية يفوق طولها 59 ألف كلم وتضم ما يزيد عن 4000 محطة ضخ وخزان.