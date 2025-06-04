اكتظاظ بمحطّات “اللواج” وهكذا تدخلت وزارة النقل.. #خبر_عاجل



شهدت محطة المنصف باي اليوم الاربعاء، حالة اكتظاظ ملحوظة، مما استدعى تسخير 10 حافلات إضافية لتخفيف الضغط وضمان تنقل المواطنين.

ومن جهته، أكد وسيم تقية، المكلف بالنقل المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل بوزارة النقل، في تصريح لموزاييك، أن الاكتظاظ المسجل في محطات سيارات الأجرة “اللّواج” يعود بالأساس إلى ضيق الوقت أمام المواطنين الراغبين في التنقل إلى ولايات مختلفة لقضاء عطلة العيد مع عائلاتهم، مما يحدث ضغطًا على منظومة النقل.

وأوضح تقية أنه تم وضع حافلات احتياطية على ذمة هذه المحطات، خاصة محطة المنصف باي، بهدف تعزيز العرض على بعض الوجهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا، منها قابس، وصفاقس، والقصرين وقفصة.

وأكد أن الوزارة كانت واعية بحجم التحديات المطروحة، خصوصًا أن الفترة قصيرة وتشهد تنقّل حوالي مليون مسافر يستخدمون وسائل النقل المتوفرة، مما استدعى إعداد برنامج استثنائي يشمل تعبئة الأسطول، والموارد البشرية، والحافلات الاحتياطية.

وأشار تقية إلى أنه تمت الاستعانة بعدد من حافلات شركة نقل تونس لتعزيز جهود الوزارة، لا سيما نحو الوجهات التي تُسجّل اكتظاظًا متكرّرًا، وهو ما ساهم في الحد من حدة الازدحام.