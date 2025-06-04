البنك المركزي يدعو لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزّعات خلال العيد

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك والديوان الوطني للبريد، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني خلال عيد الإضحى، وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات.

وحث البنك المركزي، في مذكرة صادرة اليوم الإربعاء 4 جوان 2025، البنوك والديوان الوطني للبريد، على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآليّة للأوراق النقدية والسهر على حسن جاهزية المنصّات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الإلكتروني، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أوانقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن.