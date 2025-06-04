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عاجل/ بلدية تونس تحجر ذبح الأضاحي بهذه الأماكن..

2025/06/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكدت بلدية تونس، أنه يحجر تحجيرا باتا، ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وأوضحت في بلاغ لها اليوم الأربعاء 4 جوان 2025، أن الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات، بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها.

وأعلنت في هذا الصدد، أنها خصّصت عددا من الأماكن لذبح الأضاحي، وهي كلّ من السوق المركزية وسوق حي الخضراء وسوق حي ابن خلدون وسوق سيدي سريدك بالحفصية.

من جهة أخرى، دعت بلدية تونس كافة متساكنيها، الى التواصل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، للتثبت من الحالة الصحية للأضحية والحصول على الإرشادات اللازمة.

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