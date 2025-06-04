عاجل/ الترفيع في منحة الخدمة المدنية للأطباء الشبان..

صدر اليوم الأربعاء 4 جوان 2025 قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزيرة المالية ووزير الصحة العمومية يتعلّق بضبط المقدار الجملي للمنحة الخصوصية المسندة إلى المجّندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل الراجعة إليها بالنظر. وحدّدت هذه المنحة بألفي دينار شهريا.

كما يتضمّن القرار تكفل وزارة الصحة بخلاص معلوم الحجز بعنوان التغطية الاجتماعية.

ورحّبت منظّمة الشبان بصدور هذا القرار، معتبرة أنّه “بداية تفاعل” وزارة الإشراف مع “المطالب المشروعة” لمنظوريها.

وأشارت في المقابل إلى أنّ ملف الأطباء العاملين في حصص الاستمرار دون خلاص، أو مقابل مبالغ تتراوح بين دينار و3 دنانير للساعة ما يزال نقطة خلافية، بالإضافة إلى مسألة الأجور الشهرية “المتدنية”، والتي ما تزال عالقة الى حد الآن دون حلول فعلية، وفق ما جاء في بيان للمنظّمة.

وأكّدت المنظّمة في المقابل “مواصلة تحرك الاطباء الشبان، في انتظار تذليل هذه العقبات لتجنيب المؤسسات الاستشفائية إضرابًا عامًا لمدة 5 أيام انطلاقًا من 12 جوان 2025، ومقاطعة التربصات بداية من 1 جويلية 2025، مما قد يُعمّق الأزمة ويسرّع من وتيرة نزيف هجرة الأطباء.”