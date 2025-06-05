الديوانة تحجز هواتف جوالة مهربة بقيمة تناهز 700 ألف دينار..

تمكنت مصالح الوحدة الخامسة للحرس الديواني بمدنين، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الهواتف الجوالة المهربة مخفية على متن سيارة يقودها مواطن تونسي، بقيمة تناهز 700 ألف دينار، وذلك في إطار مجهودات مكافحة التهريب بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.

وتم العثور على الهواتف الجوالة المهربة، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء 4 جوان 2025 عن الديوانة التونسية، إثر تمرير السيارة المذكورة المقدرة قيمتها ب 100 ألف دينار، على جهاز الكشف بالأشعة التابع للوحدة، ليتبين وجود أجسام مشبوهة داخلها مخفية بإحكام داخل جوانب السيارة.

ووقع إحالة ذي الشبهة إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التّحريات، وتحرير محضر حجز في الغرض.