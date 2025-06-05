وزير الفلاحة يفتتح موسم الحصاد بزغوان في ظل تقديرات جهوية بانتاج في حدود مليون و 131 الف قنطار

قدّرت طاقة الانتاج بولاية زغوان بنحو مليون و 131 الف قنطار وتضم الولاية 7 مراكز تجميع بطاقة خزن تقدر ب 688 الف قنطار وفق بيانات عرضتها مصالح المندوبيّة الجهويّة للتنمية الفلاحية حول الزراعات الكبرى بمناسبة افتتاح موسم الحصاد.

وقد أدّى، أمس الأربعاء، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحر، عزالدّين بن الشّيخ، زيارة ميدانيّة الى الجهة استمع خلالها الى مشاغل عدد من فلاحيها، وفق بلاغ صادر، الخميس، عن الوزارة.

وأوصى الوزير في هذا الإطار، بضرورة تجهيز الآلات الحاصدة بوسائل فعّالة للوقاية من الحرائق، وذلك للحد من المخاطر خلال موسم الحصاد.

كما عاين كلّ من مركز المثاليّة للتجميع بمعتمدية الفحص ومركز التّجميع السعيدي بمعتمدية زغوان، حيث شدّد على أهمية التنسيق المحكم بين عمليتي التجميع والإجلاء، بما يضمن انسيابية العملية وتفادي الاشكاليات خلال فترات ذروة التجميع.

وزار بن الشّيخ الضّيعة المثاليّة بصواف التّابعة لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، أين إطلع على تقدم برنامج تأهيل وتطوير الضيعة ومتابعة التجربة النموذجية لانتاج العلف الذي ساهم في تحسين جودة الأعلاف وخفض من كلفة الإنتاج، كما عاين إنتاج الضيعة من القرط والتبن والشعير، وتابع مدى تقدّم عملية حصاد القمح.

وأكّد الوزير دعم الوزارة لتوجّه الضيعة حتى تصبح منصة للبحث والابتكار والتوجه نحو الفلاحة الإيكولوجية، عبر توطيد الشراكات مع مراكز البحث المحلية والدولية ومؤسسات البحث العلمي والإدارات المختصّة، والانفتاح على كل المبادرات الهادفة إلى تثمين الموارد العلفية المتاحة وخفض كلفة الإنتاج.