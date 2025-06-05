عاجل/ المتّهم بقتل هشام الميراوي يمثل أمام القضاء الفرنسي (تفاصيل)

أعلن مكتب النيابة العامّة الوطنية لمكافحة الإرهاب بفرنسا، أنّ فرنسيا متّهما بقتل التونسي هشام الميراوي في جنوب فرنسا سيمثل اليوم الخميس أمام قاض متخصّص بمكافحة الإرهاب.

وكريستوف بي. متّهم بقتل الضحيّة هشام الميراوي في هجوم وصفه وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بأنّه “عنصري” و”لربما معاد للمسلمين”.

وذكرت وكالة ‘فرانس براس’ أنّ المدّعين المتخصّصين بمكافحة الإرهاب تولوا القضية، مشيرة إلى أنّ “هذه المرة الأولى التي يتم التعامل فيها مع هجوم عنصري يميني متطرف على أنّه جريمة إرهابية منذ أُنشئت الوحدة عام 2019”.

وأفاد مصدر مطلع على القضية بأن المشتبه به أراد “إحداث اضطراب في النظام العام من خلال الإرهاب”.

وقتل كريستوف بي.، وهو فرنسي في الخمسينات من عمره، هشام الميراوي (تونسي في الأربعينات) بإطلاق النار عليه، السبت، في مدينة بوجيه-سور-أرجان قبل أن يصيب جارا آخر بجروح، هو مواطن تركي.

أ ف ب