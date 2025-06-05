عاجل/ قتلى ومصابون من نفس العائلة في حادث مرور مروّع

ارتفع عدد ضحايا حادث انزلاق شاحنة خفيفة بحاجب العيون من ولاية القيروان، إلى حالتي وفاة (رضيع وامراة) و20 إصابة متفاوتة الخطورة من بينها 5 إصابات خطيرة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية والمدير الجهوي للصحة بالقيروان.

وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية العميد حمدي لوصيف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحادث تمثل في انزلاق شاحنة خفيفة على متنها 22 شخصا من نفس العائلة كانت بصدد التسوق لعيد الاضحى وفي طريق العودة تعرّضت للحادث الذي أودى رضيع عمره عام ونصف على عين المكان وتسجيل اصابات متفاوتة الخطورة، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بحاجب العيون ثم إلى وحدة الاغالبة بالقيروان.

وفي تصريح متطابق، أضاف للمدير الجهوي للصحة معمر الحاجي، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثانية لامرأة قبل وصولها إلى وحدة الاغالبة، كما أدى الحادث إلى 20 اصابة منها 5 حالات خطيرة نتيجة ارتجاج في المخ، اثنتان منها فاقدة للوعي.

ولفت إلى أنه تم توفير 8 سيارات إسعاف من المستشفيات المحلية بعدد من المعتمديات القريبة من موقع الحادث منها سيارة للحماية المدنية من أجل نقل المصابين، كما تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية لإنقاذ ارواح باقي المصابين.