بلديّة تونس: موعد حملة النظافة الخاصة بعيد الأضحى وتوصيات بخصوص الفضلات

أعلنت بلدية تونس، في بلاغ نشرته اليوم الخميس، أنّ حملة النظافة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تنطلق ليلة العيد الفاصلة بين 5 و 6 جوان الجاري، بداية من الساعة التاسعة مساء بكافة الدوائر البلدية.

وذكّرت كافة المتساكنين، بضرورة الالتزام بإخراج الفضلات (الجلود وفضلات الأضحية) يوم العيد محفوظة في أكياس مغلقة، بداية من الساعة العاشرة صباحا، والحرص على وضعها داخل الحاويات البلدية المركزة بكامل المنطقة البلدية.

وكانت البلدية أكّدت في بلاغ نشرته أمس، أنّه يحجر تحجيرا باتا، ذبح كلّ أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، وذلك تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل، موضّحة أنّ الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تخصيص أماكن تسمح للقاطنين بالعمارات، بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها.

كما دعت كافة متساكنيها، إلى التواصل مع الطبيب البيطري عند الضرورة، للتثبّت من الحالة الصحية للأضحية والحُصول على الإرشادات اللازمة.