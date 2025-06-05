عاجل/ تمديد الإحتفاظ بمراد الزغيدي

قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 32 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، التمديد في الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدّة أربعة أشهر، في القضية المثارة ضده والمتعلّقة “بتبييض أموال”، حسب ما أكّده المحامي غازي مرابط عضو هيئة الدفاع عن المتّهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 5 جوان 2025.

ومثل الزغيدي يوم 15 ماي الماضي، وللمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بابتدائيّة تونس في هذه القضية، وطالب المحامون خلال مرافعتهم في هذه الجلسة بالإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام، لكن لم يقع البت في هذا الطلب، وفق ما كان ذكره مرابط في تصريح سابق.

وكان الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، قد أكّد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 27 ماي المنقضي، أنّه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة “معطيات ومعلومات حول شبهات جدّية تفيد بارتكاب الإعلاميين برهان بسّيس ومراد الزغيدي أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.