ايران تدين العدوان الصهيوني على لبنان..#خبر_عاجل

أدانت إيران, اليوم الجمعة, العدوان الصهيوني على لبنان بعد سلسلة من الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية, اسماعيل بقائي, الهجمات الجوية والمسيرة للكيان الصهيوني على المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها “تعدي صارخ على السلامة الإقليمية وسيادة لبنان”, وأدانها بشدة.

وكان طيران الكيان الصهيوني قد شن ليلة أمس الخميس عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت, في خرق سافر للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701.

وذكرت مصادر لبنانية أن القوات الصهيونية أطلقت الرصاص بكثافة على مختلف مناطق الضاحية لتحذير السكان بالإخلاء, فيما استهدف الطيران الحربي الصهيوني مبنى في محيط مسجد “القائم” في الضاحية الجنوبية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي, ونص على انسحاب الكيان الصهيوني من المناطق الحدودية خلال 60 يوما, وتمت بعدها الموافقة على تمديد المهلة حتى 18 فبيفري الماضي, إلا أن القوات التابعة للكيان الصهيوني بقيت في خمس نقاط, مواصلة خروقاتها اليومية.