عاجل/ جريمة قتل إمرأة على يد طليقها بجندوبة: جمعية أصوات نساء تكشف وتُحذّر..

حذّرت جمعية “أصوات نساء”، من تزايد جرائم قتل النساء حيث تم منذ بداية السنة الحالية تسجيل 14 جريمة، وذلك إثر تسجيل جريمة قتل شنيعة، يوم الخميس المنقضي في مدينة بوسالم (ولاية جندوبة)، راحت ضحيتها راحت ضحيتها امرأة في الخمسينات من العمر على يد طليقها.

وأوضحت ” أصوات نساء”، في بلاغ لها، أن الجاني أقدم على طعن الضحية عدة مرات بآلة حادة، ثم سكب عليها مادة حارقة وأضرم النار في جسدها. واعتبرت الجمعية أن هذه الجريمة ليست معزولة، بل هي ” تأتي في سياق تزايد جرائم قتل النساء في تونس، حيث بلغ عدد النساء ضحايا جرائم قتل النساء منذ بداية سنة 2025، أربع عشرة (14) ضحية، في ظل غياب آليات فعالة لحماية النساء والوقاية من العنف المسلط عليهن.

وأدانت أصوات نساء بأشد العبارات جريمة بوسالم التي وصفتها بـ”النكراء” و التي اعتبرت أنها تُكرّس ثقافة العنف والهيمنة الذكورية. وقدّرت الجمعية أن هؤلاء النسوة ” قُتلن لأن الدولة عنيفة، و تشرّع لثقافة العنف، وتُطبع مع العنف المسلط ضد النساء”، حسب البلاغ الذي أشارت فيه إلى أنه كان بالإمكان انقاذ كل واحدة من النساء الأربعة عشرة لو أن الدولة تحمي ولا تبرّر العنف.

واعتبرت في المقابل أن الصمت أقوى من القانون، والتخاذل أقوى من العدالة. وحملت الجمعية الدولة التونسية مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء من العنف بكافة أشكاله، ودعت في المقابل إلى تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء و تعزيز آليات الوقاية والحماية والمتابعة، بالإضافة إلى ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.