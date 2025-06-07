المنسق العام لموسم الحج بوزارة الصحة: “كل حجاجنا صعدوا عرفة ولم نُسجل أي حالة وفاة”

أكد المنسق العام لموسم الحج بوزارة الصحة الأستاذ حمادي السوسي اليوم السبت 7 جوان 2025 (ثاني أيام عيد الأضحى)، صعود جميع الحجيج التونسيين مشعر عرفة، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

قال حمادي السوسي في تصريح للإذاعة الوطنية إن البعثة الصحية التونسية، اعتمدت سياسة الطب الوقائي والاستباقي في إطار العناية بالوضع الصحي للحجيج.

وتحدث في هذا السياق عن نقل 6 حجاج إلى المستشفى حيث تم إجراء تدخل جراحي لإثنين منهم جرّاء تعرضهم لكسور إضافة إلى تعكرات صعبة لاثنين آخرين والقيام بتحاليل للبقية.

وأفاد السوسي بأن 25 حاجا أُصيبوا بضربة شمس أمس وقد تلقوا الإسعافات اللازمة وتماثلوا للشفاء واليوم حالتهم جيدة.

وأضاف أن الحجاج الذين عادوا إلى منى جميعهم في وضع صحي جيّد، مشددا على ضرورة امتثال الحجاج إلى التوصيات والنصائح التي يقدمها أفراد البعثة.