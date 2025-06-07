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جريمة مروعة: تقتل زوجها ذبحا بمساعدة عشيقها..معطيات وتفاصيل صادمة..!

2025/06/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نجحت وحدة مباحث فرشوط بمحافظة قنا في مصر في الكشف عن لغز جريمة قتل كهل اربعيني عثر على جثته ملقاة تحت جسر وتحمل اثار ذبح بالة حادة.

وقد تم الاطاحة بمقترفي الجريمة وهم زوجة الهالك وزوج شقيقتها .

وتعود أحداث الواقعة إلى الأربعاء الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اشعارا من مركز شرطة فرشوط يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة “م.ز” يبلغ من العمر 42 عامًا، تحمل آثار ذبح بالرقبة وملقاة أسفل جسر بالقرب من قرية الكوم الأحمر بمركز فرشوط.

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة الهالك وزوج شقيقتها الذين تربطهما علاقة آثمة، حيث عمدا الى استدراجه ثم خدروه وذبحوه وألقوه أسفل جسر وفق ما اورده موقع المصري اليوم.

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