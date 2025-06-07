استقرار في قتلى حوادث الطرقات منذ بداية السنة والى غاية 5 جوان مقارنة بنفس الفترة من 2024

سجل المرصد الوطني للمرور استقرارا في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة والى غاية يوم 5 جوان الجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ،(449 قتيلا في نفس الفترتين )

كما سجل المرصد في إحصائيات نشرها على موقعه انخفاضا في عدد الحوادث خلال الفترة نفسها بنسبة 19 فاصل 28 بالمائة أي من 2531 إلى 2043 أي بفارق 488 حادثا

كما بينت الإحصائيات انخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 20فاصل 78 بالمائة وذلك بتسجيل 2673 جريحا خلال هذه الفترة من سنة 2025 مقارنة بتسجيل 3374 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وكشفت المعطيات التي نشرها المرصد، أن السهو وعدم الانتباه هو السبب الرئيسي في ارتكاب الحوادث بنسبة 40 فاصل 43 بالمائة وفي عدد القتلى بنسبة 31 فاصل 18 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بنسبة 35 فاصل 24 بالمائة.

واحتلت السرعة المرتبة الثانية في التسبب في ارتكاب الحوادث ب14فاصل 64 بالمائة من الحوادث وفي عدد القتلى أكثر من 22 بالمائة وأيضا في عدد الجرحى بقرابة الـ 16 فاصل 50 بالمائة.

كما احتل عدم احترام الأولوية المرتبة الثالثة المتسببة في الحوادث وفي قتلاها وفي جرحاها يليها تغيير الاتجاه ثم شق الطريق فالمداهمة وعدم احترام اليمين.

وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في حوادث الطرقات بـ 243 حادثا وفي عدد الجرحى (276) فيما احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى في عدد القتلى بـ 53 قتيلا، تليها ولاية المهدية بـ 161 حادثا وفي عدد الجرحى بـ 212 جريحا وذلك وفق ذات المعطيات التي نشرها المرصد.

وكان شهر أفريل المنقضي أكثر الأشهر التي سجلت ارتفاعا في عدد قتلى حوادث الطرقات وذلك بـ 105 قتلى وفي عدد الجرحى بإصابة 563 شخصا، في حين كان شهر جانفي الماضي من أكثر الأشهر تسجيلا لحوادث الطرقات بـ 451 حادثا.