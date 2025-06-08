عاجل/ الجيش الجزائري يعلن تصفية هاذين الإرهابيين..

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تمكنها من تحديد هوية مسلحين تمت تصفيتهما يوم 3 جوان في مدينة خنشلة شمال شرق البلاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الجزائرية أنه “تبعا لعملية البحث والتمشيط التي نفذتها مفارز من الجيش الوطني الشعبي يوم 3 جوان 2025 بمنطقة واد بودخان بالقطاع العسكري خنشلة بالناحية العسكرية الخامسة، تم على إثرها القضاء على إرهابيين إثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة”.

وأضاف البيان أن العملية تم على إثرها “تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما، وهما: الإرهابي مريخي عبد الرحمان، المكنى (حذيفة أبو بشرى) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007. والإرهابي حدد الهاشمي، المكنى (حمزة السوفي) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006”.

وأكد البيان أن المسلحين “كانا يصنفان أميرين ضمن جماعات إرهابية مسلحة كانت تنشط في شرق البلاد”.