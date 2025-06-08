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عاجل/ حالات ضياع في صفوف الحجيج التونسيين : وزارة الشؤون الدينية توضّح وتكشف..

2025/06/08 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الشؤون الدينية ، بأنه لم يتم تسجيل حالات ضياع للحجيج بل فقط دخول البعض لمخيمات تونسية أخرى مجاورة وتابعة للمكتب أو أحيانا حالات تخلّف في رمي الجمرات وقد تم تركيز فرقة للبحث عن التائهين تقوم بإعادة الحجيج الذين تخلّفوا عن مجموعاتهم.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها ، أن الحجيج التحقوا بمختلف مخيماتهم في منى بتعاون محكم بين المرشدين والمرافقين وبالتنسيق مع غرفة عمليات تجمع كل أعضاء المكتب وتتابع كل الملاحظات وكل النداءات التي تصلهم من الحجيج أو أعضاء المكتب.

وأدّى الوزير أحمد البوهالي رئيس الوفد الرسمي للحجيج زيارة تفقّد إلى مخيمات حجيج تونس  بمنى، والتقى مع القائمين على المخيمات واطلع على عرض تفصيلي عن الظروف المحيطة بالنفرة الكبرى ووضعية الحجيج في المخيّمات وظروف الإقامة وأوصى بضرورة الإهتمام أكثر ما يمكن  بالأنشطة الدينية .

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