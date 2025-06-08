عاجل/ حريق ضخم يلتهم 27 هكتارا من الحبوب والحصيدة في البطان..

تمكّنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات بمنوبة، مساء أمس السبت، من السيطرة على حريقين اندلعا بمزرعتين بمنطقة المنصورة والمهرين بالبطان، وأتيا على مساحة 27 هكتارا من مساحات القمح والشعير وبقايا حصيدة، وفق تصريح رئيس دائرة الغابات كريم سعد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف كريم سعد أنّ التدخّلات المحكمة مكّنت من السيطرة على النيران في عملية دامت حوالي أربع ساعات ومحاصرتها قبل انتشار ألسنة اللهب والامتداد إلى مساحات حبوب شاسعة قريبة، وذلك بعد تخصيص أربع شاحنات إطفاء وتوزيع العمل بالضيعتين حسب الفرق المتوفّرة.

وأبرز رئيس دائرة الغابات أنّ أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة، خاصّة وأنّ الضيعتين كانتا خاليتين من أيّ نشاط وقت اندلاع النيران، لافتا إلى ارتفاع درجات الحرارة، أمس السبت.

وذكّر في هذا الصدد بحصول حرائق مختلفة في الفترة المنقضية كانت خسائرها محدودة بعدد من ضيعات الحبوب والحصيدة بعدد من المناطق، حيث كانت التدخلات محكمة والإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها ناجعة حسب تقديره.

وشدّد كلّ من والي الجهة محمود شعيب، والمكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة بالمناسبة على مزيد تنسيق الجهود وإحكام التنسيق الميداني بين مختلف الأطراف المعنية للتدخل عند الاقتضاء، ومزيد تحسيس الفلاحين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من إندلاع الحرائق بمزارع الحبوب والعلف.