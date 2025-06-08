إجراءات هامة لرفع درجات اليقظة وحماية صابة الحبوب بهذه الولاية..

دعا والي بنزرت سالم بن يعقوب، كافة المصالح والهياكل الجهوية والمحلية الرسمية منها والمنظماتية والمجتمعية، إلى رفع درجات اليقظة وحماية صابة الحبوب بالجهة وتامينها من جميع المخاطر.

وبين الوالي، لدى إشرافه على جلسة عمل عشية اليوم الاحد بحضور كافة المعتمدين والكتابة العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة وعمد الولاية والقيادات العليا والقاعدية الامنية ومصالح الحماية المدنية والادارات والمندوبيات الجهوية، ان إنجاح موسم الحصاد مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الدولة من الحضور وغيرهم باعتباره مسالة امن قومي غذائي ومجتمعي وتنموي .

وشدد على ضرورة رفع نسق مسح الحواشي وفك عزلة المسالك المؤدية لمناطق الزراعات الكبرى وتوفير التجهيزات اللوجستية الواجبة للغرض من آلات ماسحة واعوان ميدانيين للتدخل اليدوي في المجال فضلا عن تكثيف صيانة الشبكات الكهربائية ومعدات وآليات الحصاد وتجهيزها بآلات إطفاء الحرائق اضافة الى الرفع من نسق الحملات التحسيسية والتوعوية الموجهة للفلاحين في هذا الشان.

كما دعا إلى تكثيف التدخلات المشتركة لرفع جميع المصبات المحيطة بحقول الحبوب على غرار بقية المصبات المتواجدة في المحيط العمراني والانتباه بشان كل الظواهر غير الطبيعية وغير القانونية لتفادي كل ما قد يهدد الصابة من تعمد لاشعال النيران وايضا التصدي لظاهرة التهريب والبيع غير القانوني للصابة.

يشار الى ان موعد إعطاء إشارة إنطلاق موسم الحصاد بولاية بنزرت تقرر يوم غد الاثنين 9 جوان بمعتمديتي ماطر وجومين.

وكشفت اللجنة التحضيرية الجهوية للموسم، انه تم بذر ما يوازي 176 الف هك ،منها 99 الف هك من الحبوب و60 الف هك من الاعلاف و14الف هك من البقول الجافة و3000هك من الزراعات الصناعية مشيرة الى ان تقديرات الانتاج تعادل هذا الموسم حوالي 2،55 مليون قنطار ،اي بمعدل 26ق في الهكتار الواحد .

كما تم تخصيص 326 آلة حصاد اكدت مصالح مندوبية التنمية الفلاحية انها كافية لجمع الصابة اضافة الى توفير الكميات الواجبة من تل الربط واكياس جمع المحصول وضبط خطط عملية لنقل المحصول وتهيئة مراكز التجميع البالغ عددها 30 مركزا ومستودعا محوريا بمنطقة حافر مهر ببنزرت الجنوبية بطاقة خزن غير مسبوقة تعادل 500 الف قنطار .

كما انطلقت اللجنة الجهوية التحضيرية لموسم الحصاد في تنفيذ عديد البرامج التوعوية والتحسيسية والارشادية وايضا الفنية والميدانية ومنها تركيز نقاط متقدمة للحماية المدنية بكل المراكز الجهوية والمحلية القارة والمتنقلة بالاضافة للاستنفار الامني النموذجي من اجل ان يتم موسم حصاد وتجميع ونقل واجلاء المحصول في احسن الظروف ودون إشكاليات.